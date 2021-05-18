https://news.day.az/society/1343522.html Расписание школьных телеуроков в Азербайджане на сегодня - ФОТО
Расписание школьных телеуроков в Азербайджане на сегодня - ФОТО
Опубликовано расписание на 18 мая школьных телеуроков, транслируемых в рамках передачи "Время урока" на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает Day.Az со ссылкой на Министерство образования Азербайджана.
Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре