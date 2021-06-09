https://news.day.az/society/1350960.html Скончался народный артист Рамиз Азизбейли
Скончался народный артист Рамиз Азизбейли
Сегодня скончался народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли.
Об этом АПА сообщила семья народного артиста, передает Day.Az.
Он скончался сегодня вечером в больнице.
Отметим, что некоторое время назад народный артист Рамиз Азизбейли был госпитализирован с диагнозом коронавирус (COVID-19).
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