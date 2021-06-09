Скончался народный артист Рамиз Азизбейли

Сегодня скончался народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли.

Об этом АПА сообщила семья народного артиста, передает Day.Az.

Он скончался сегодня вечером в больнице.

Отметим, что некоторое время назад народный артист Рамиз Азизбейли был госпитализирован с диагнозом коронавирус (COVID-19).