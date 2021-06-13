Понедельник в Баку будет жарким

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северный ветер, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +20...+23°C, днем +28...+31°C, в Баку - ночью +21...+23°C, днем +28...+30°C.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит +21...+22°C, на южных пляжах ( Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - +22...+23°C.

Завтра в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в северных и западных районах местами ожидаются град, кратковременные дожди с грозами, ливни, которые днем постепенно прекратятся, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит: ночью +18...+23°C, днем +31...+36°C, в горах - ночью +9...+14°C, днем +18...+23°C.