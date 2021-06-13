https://news.day.az/society/1352239.html В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом - 182 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом - 182 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане за сутки зарегистрирован 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 182 человека вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено в целом 335 171 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них вылечились 328 580 человек, умерли 4 953 человека, число активных больных составляет 1638 человек.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7389 тестов, а всего за прошедший период- 3 622 499 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре