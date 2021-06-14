Продавать онлайн – легко! Доверьте это Umico Market

У вас есть небольшой бизнес, но вы хотите, чтобы о нем узнали миллионы? Пандемия заставила всех покупать онлайн, а вы там еще не продаете? А может, вы творческий человек и хотели бы найти покупателей для своих работ, но вот искусство продаж - не ваш конек? Доверьте все это Umico Market! Крупнейший в Азербайджане маркетплейс приглашает предпринимателей развивать бизнес вместе.

Развивайте бизнес вместе с Umico Market

Самое время начать продавать в интернете. После 2020-го никто в этом больше не сомневается. Если вы владелец малого или среднего бизнеса, не стоит ломать голову над тем, как построить онлайн-продажи. Просто доверьте это Umico Market. Продавайте свой товар миллионам пользователей без затрат на рекламу и логистику. Все, что вам нужно для сотрудничества, - это товары на продажу. Остальное будет сделано за вас.

Umico Market для бизнеса это:

· Более 1 миллиона покупателей. Столько человек уже пользуются мобильным приложением Umico Market. И это число постоянно растет.

· Собственный склад. Хранение товара вы можете вычеркивать из своей графы расходов, склад Umico Market берет на себя эту задачу.

· Продуманная логистика. Покупатели любят Umico Market за быстрые и гибкие способы доставки. Об этом вам тоже не придется беспокоиться. Все будет сделано за вас точно и ответственно.

· Бесплатное продвижение. Реклама, статьи, посты в социальных сетях, акции и скидки - Umico Market сделает все, чтобы о вашем товаре точно узнали.

· Комиссия только за проданные товары. Это самое привлекательное предложение, которое вы сможете найти.

"Umico Market - это первый мобильный маркетплейс в Азербайджане. Развиваемся мы стремительно: Umico Market нет еще и года, а у нас уже более 1 миллиона пользователей приложения, более 100 тысяч товаров в продаже и возможность делать покупки в один клик. Сегодня доставка Umico Market работает в Баку и по всему полуострову Апшерон, но в ближайшем будущем маркетплейс будет доставлять по всему Азербайджану. Для вашего бизнеса вместе с Umico Market открываются новые перспективы", - говорит Игорь Бычек, CEO компании Competo

С чего начать

Umico Market работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые зарегистрированы в Азербайджане. Если это вы, просто оставьте заявку на umico.az или позвоните по номеру 915. Вам уже готовы ответить!

Развивайте бизнес вместе с Umico Market. Продавайте свой товар миллионам пользователей без затрат на рекламу и логистику.