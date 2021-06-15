«АзИз» организовала вечер детского творчества, посвященный Дню национального спасения Азербайджана

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан - "АзИз" организовала вечер детского творчества, посвященный Дню национального спасения, отмечаемому 15 июня в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении ассоциации отмечается, что день возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной стал не только днём спасения Азербайджана и азербайджанского народа. Это день, с которого начинается отсчет времени с возрождения азербайджанской государственности, национальной гордости, культуры и экономики, что закономерно привело к восстановлению территориальной целостности Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, достойного преемника общенационального лидера.

Мероприятие было организовано в Азербайджанском культурном центре "АзИз".

Вечер открыла директор Центра Егяна Сальман, которая рассказала об Азербайджане и значении Дня национального спасения для азербайджанского народа.

В зале, украшенном флагами Израиля и Азербайджана, весь вечер звучали музыка и стихотворения известных авторов. Концерт начался выступлением ансамбля скрипачей городской консерватории под управлением Шмуэля Хагина. В программе прозвучали произведения Г.Гараева, Г.Свиридова, А.Прокофьева, Е.Доги и других авторов. Поэтическая часть тоже была весьма разнообразной и состояла из произведений Низами Гянджеви, Расулы Рзы, Самеда Вургуна, Лейлы Алиевой, С.Есенина, А.Пушкина, А.Прокофьева, Юнны Мориц и других авторов.