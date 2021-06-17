Назван срок работы "летних школ"

С 16 июня при общеобразовательных учебных заведениях Баку открылись "летние школы", которые будут работать две недели.

Об этом сказала глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева, сообщает Day.Az.

По ее словам, цель "летних школ" - ликвидировать пробелы в образовании, возникшие в связи с пандемией.

"Министерство образования приняло решение об организации "летних школ", и итоги проведенного в соцсетях опроса говорят о том, что 44 процента респондентов приветствуют их открытие", - сказала Велиева.

Она также сообщила, что занятия в "летних школах" будут проходить пять раз в неделю по три часа для начальных классов и пять раз в неделю по три - четыре часа - для учащихся V-X классов. "Летние школы" направлены на повтор важных тем и социально - психологическое развитие детей. Они организованы в 308 общеобразовательных учебных заведениях Баку", - отметила она.