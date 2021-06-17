Минтруда о назначении инвалидности раненым участникам Отечественной войны

Попытка ряда граждан оформить фиктивную инвалидность является нарушением прав участников Отечественной войны Азербайджана.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подобные негативные случаи будут пресекаться.

"Минтруда ведет работу по назначению гражданам инвалидности. Сотрудники ведомства посещают раненых участников Отечественной войны на дому, выслушивают их пожелания. Мы уже посетили более 90 процентов граждан из этой категории населения. Инвалидность гражданам, получившим ранения во время Отечественной войны, назначается автоматически", - сказал Абдуллаев.