Потерявший во время Отечественной войны руку, все равно готов отправиться в бой - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Я потерял руку на войне, но все равно готов отправиться в бой.
Об этом сказал участник Отечественной войны Азербайджана Сируз Исмайлов в беседе со съемочной группой Карабахского бюро Trend, передает Day.Az.
Сируз учился в вузе и должен был стать преподавателем истории, но началась война. Он отправился на фронт в звании лейтенанта.
Вначале участвовал в боях на агдамском направлении, потом в боях за Суговушан. Получив несколько осколочных и пулевых ранений, он впал в кому и пробыл в ней 19 дней. К счастью, врачи вернули его к жизни.
Сируз Исмайлов доволен заботой государства.
"Азербайджанское государство окружило всесторонней заботой участников войны. Фонд YAŞAT погасил мой кредит. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана я получил компенсацию. За это выражаю глубокую признательность руководству нашего государства", - сказал Исмайлов.
Представляем вниманию читателей видеорепортаж о герое, подготовленный Карабахским бюро Trend.
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