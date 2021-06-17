https://news.day.az/society/1353543.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 556 человек.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 25 546, вторую дозу получили 13 010 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 2 877 878, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 885 031, вторую дозу получили 992 847 человек.
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