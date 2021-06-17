Пожар вблизи Набрана тушат с помощью вертолета МЧС

Вблизи поселка Набран Хачмазского района горят сухая трава и кустарники.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к тушению огня привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны, войск Гражданской обороны и вертолет авиационного отряда министерства.

Дополнительная информация будет предоставлена.