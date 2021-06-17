https://news.day.az/society/1353592.html Пожар вблизи Набрана тушат с помощью вертолета МЧС
Пожар вблизи Набрана тушат с помощью вертолета МЧС
Вблизи поселка Набран Хачмазского района горят сухая трава и кустарники.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к тушению огня привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны, войск Гражданской обороны и вертолет авиационного отряда министерства.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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