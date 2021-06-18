Назван срок погашения студенческого кредита

Со следующего учебного года Образовательный студенческий кредитный фонд будет осуществлять финансирование большего числа студентов.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что вопросы, вытекающие из указа, будут регулироваться определенными правилами, эти правила будут разработаны в течение ближайшего месяца и представлены для утверждения в Кабинет министров: "Эти кредиты будут предоставляться под очень низкие проценты, примерно под 2 процента, предназначены для лиц из социально уязвимых групп населения. Для лиц, не относящихся к этой категории, будут утверждены правила. В будущем финансовые средства фонда могут быть еще более увеличены. Будут предоставляться долгосрочные кредиты, студенты будут погашать их поэтапно, примерно в течение 20 лет после окончания учебы".