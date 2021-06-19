https://news.day.az/society/1354100.html В Физули столкнулись 3 автомобиля - есть погибшие
В Физули столкнулись 3 автомобиля - есть погибшие
В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, на территории поселка Гайыдыш-1 автомобиль марки "Газель", управляемый жителем села Беюк Бахманли Асимом Гусейновым, столкнулся с автомобилями марок "ВАЗ-21154", управляемым жителем Бейлаганского района Дж.Джамаловым, и "Mercedes", управляемым В.Сулеймановым.
В результате ДТП А.Гусейнов и его пассажир Сахавет Сафиханов скончались на месте происшествия, другие водители и 4 пассажира были госпитализированы с травмами.
Ведется расследование.
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