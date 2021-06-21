Обнародованы итоги экзамена для приема на госслужбу

Обнародованы итоги проведенного 20 июня тестового экзамена для приема на государственную службу для групп должностей, относящихся к административным должностям типа Б.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, результаты экзамена опубликованы на сайте ГЭЦ сегодня в 13:40. Кандидаты также могут узнать о результатах, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727.

Апелляционная комиссия будет работать в ГЭЦ 22-24 июня с 14:00 до 17:00. Адрес: Баку, Насиминский район, ул. А. Саламзаде, 28 (бывшее здание Бакинского Азиатского Университета).