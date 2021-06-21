https://news.day.az/society/1354622.html Обнародованы итоги экзамена для приема на госслужбу
Обнародованы итоги экзамена для приема на госслужбу
Обнародованы итоги проведенного 20 июня тестового экзамена для приема на государственную службу для групп должностей, относящихся к административным должностям типа Б.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, результаты экзамена опубликованы на сайте ГЭЦ сегодня в 13:40. Кандидаты также могут узнать о результатах, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727.
Апелляционная комиссия будет работать в ГЭЦ 22-24 июня с 14:00 до 17:00. Адрес: Баку, Насиминский район, ул. А. Саламзаде, 28 (бывшее здание Бакинского Азиатского Университета).
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