В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 49 человек вылечились, 1 человек скончался.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.