На свадьбах в помещениях будут запрещены кондиционеры

Во время торжеств необходимо обеспечить своевременное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции на предприятиях общественного питания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в "Методических рекомендациях по профилактике коронавируса (COVID-19) на предприятиях общественного питания".

Отмечается, что во время торжеств нельзя использовать вентиляторы и кондиционеры в заведениях общественного питания.