https://news.day.az/society/1355032.html На свадьбах в помещениях будут запрещены кондиционеры - ОФИЦИАЛЬНО--> -->
На свадьбах в помещениях будут запрещены кондиционеры - ОФИЦИАЛЬНО
Во время торжеств необходимо обеспечить своевременное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции на предприятиях общественного питания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в "Методических рекомендациях по профилактике коронавируса (COVID-19) на предприятиях общественного питания".
Отмечается, что во время торжеств нельзя использовать вентиляторы и кондиционеры в заведениях общественного питания.
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