https://news.day.az/society/1355219.html Стартовала летняя школа для детей из Лачина - репортаж Trend TV - ФОТО - ВИДЕО--> -->
Стартовала летняя школа для детей из Лачина - репортаж Trend TV - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане стартовала летняя школа для уроженцев Лачина, проживающих в настоящее время в Агджабеди.
Как передает Day.Az, съемочная группа Карабахского бюро Trend ознакомилась с учебным процессом, побеседовала с учителями и школьниками.
По словам педагогов, из-за пандемии дети немного отстали в учебе, поэтому организуются уроки на открытом воздухе, чтобы они закрепили свои знания.
На уроках в основном учащиеся повторяют пройденный материал. После занятий для них организуются спортивные состязания и игры.
Представляем вниманию читателей видеорепортаж о летней школе в Агджабеди, подготовленный Trend TV.
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