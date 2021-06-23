В Загатале столкнулись микроавтобус и мотоцикл, один человек погиб, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Загатала-Гандах на территории села Гандах.

Сообщается, что микроавтобус столкнулся с мотоциклом. От полученных травм один пассажир микроавтобуса скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла, его пассажир и несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Загатальского района. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, их личности уточняются.

Ведется расследование.