https://news.day.az/society/1355420.html В Загатале столкнулись микроавтобус и мотоцикл, есть погибший--> -->
В Загатале столкнулись микроавтобус и мотоцикл, есть погибший
В Загатале столкнулись микроавтобус и мотоцикл, один человек погиб, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Загатала-Гандах на территории села Гандах.
Сообщается, что микроавтобус столкнулся с мотоциклом. От полученных травм один пассажир микроавтобуса скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла, его пассажир и несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Загатальского района. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, их личности уточняются.
Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре