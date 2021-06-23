Из Азербайджана в Иран экстрадированы 20 осужденных

Сегодня 20 иранских граждан, осужденных и отбывающих наказание в Азербайджане, экстрадированы в Иран через Астаринский погранично-пропускной пункт.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейде Аббас Мусави, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство Ирана.

По словам посла, среди экстрадированных девять женщин.

Мусави добавил, что экстрадиция была осуществлена в рамках межгосударственной договоренности по обмену осужденными между Азербайджаном и Ираном.

Экстрадированные будут отбывать оставшуюся часть наказания в иранских тюрьмах.

"В настоящее время в Азербайджане находятся 200 граждан Ирана, арестованных по обвинению в наркоторговле, незаконном въезде в страну, незаконном проживании и других преступлениях", - отметил посол.