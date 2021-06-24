В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила официальный представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Эльнара Бахыш.

Она сообщила, что в настоящее время в Азербайджане используются вакцины от коронавируса Pfizer, Coronavac, "Спутник V" и Astrazeneca.

Граждане могут получить эти препараты, пройдя регистрацию в электронной системе.

Для ускорения процесса вакцинации TƏBİB со второго апреля организовало мобильные бригады, посредством которых граждане до сегодняшнего дня получили 52 826 доз вакцины от коронавируса.