В Азербайджане продлили время регистрации на экзамен по способностям

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) продлил до 1 июля время регистрации для участия в экзамене на выявление способностей по физической культуре и спорту, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Абитуриенты, желающие поступить по специальностям, требующим особых способностей по физической культуре и спорту, для участия в экзаменах по способностям могут до 1 июля пройти регистрацию, перейдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/qabiliyyet

Регистрацию могут пройти абитуриенты, не успевшие это сделать 31 мая - 8 июня, а также те, кто мог пройти ее с 21 июня, но по тем или иным причинам не смог участвовать в процессе.

Регистрацию в комиссиях экзамена для выявления способностей по физической культуре и спорту могут пройти: абитуриенты, сдавшие в этом году выпускной экзамен, результаты которого соответствуют условиям конкурса; желающие участвовать в конкурсе выпускники прошлых лет с тестовыми баллами, набранными в первом туре (с результатом выпускного экзамена) прошлогоднего приемного экзамена; лица, получившие удовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку.

Для суббакалавров, выпускников прошлых лет, которые будут сдавать первый тур приемного экзамена, и абитуриентов, получивших удовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку (24 июня), даты регистрации будут объявлены.