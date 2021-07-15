https://news.day.az/society/1361896.html В Азербайджане наказаны владельцы трех домов торжеств
В Азербайджане наказаны владельцы трех домов торжеств
Cотрудники Бардинского РОП, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы проверили соблюдения правил проведения свадеб в условиях карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в трех дворцах торжеств выявлены нарушения.
Свадьбы в Ay ulduz и Kral были организованы без регистрации на портале icaze.e-gov.az, а в Nəqşicahan на свадьбу пришел человек без ковид-паспорта, сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В связи с указанными нарушениями в отношении владельцев данных объектов составлены административные протоколы.
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