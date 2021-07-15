В Азербайджане наказаны владельцы трех домов торжеств

Cотрудники Бардинского РОП, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы проверили соблюдения правил проведения свадеб в условиях карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в трех дворцах торжеств выявлены нарушения.

Свадьбы в Ay ulduz и Kral были организованы без регистрации на портале icaze.e-gov.az, а в Nəqşicahan на свадьбу пришел человек без ковид-паспорта, сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В связи с указанными нарушениями в отношении владельцев данных объектов составлены административные протоколы.