Председатель УМК поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы

Председатель Управления Мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы.

Как сообщили Day.Az в УМК, в поздравлении говорится: "Сердечно поздравляю вас с самым дорогим и священным днем исламского мира, благословенным праздником Гурбан байрамы, желаю всем счастья и благополучия, благодатной жизни".