https://news.day.az/society/1362529.html Председатель УМК поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы
Председатель УМК поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы
Председатель Управления Мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы.
Как сообщили Day.Az в УМК, в поздравлении говорится: "Сердечно поздравляю вас с самым дорогим и священным днем исламского мира, благословенным праздником Гурбан байрамы, желаю всем счастья и благополучия, благодатной жизни".
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