Названо число иностранцев, арестованных за наркотики в Азербайджане

В Азербайджане в связи с незаконным оборотом наркотиков привлечены к ответственности 75 иностранных граждан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за 2020 год.

Из 75 привлеченных к уголовной ответственности иностранцев 39 человек были гражданами Ирана, 11 - Грузии, 18 - России, 3 - Казахстана, 2 - Турции, 1 - Пакистана, 1 - Украины.