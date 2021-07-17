https://news.day.az/society/1362617.html Названо число иностранцев, арестованных за наркотики в Азербайджане
Названо число иностранцев, арестованных за наркотики в Азербайджане
В Азербайджане в связи с незаконным оборотом наркотиков привлечены к ответственности 75 иностранных граждан.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за 2020 год.
Из 75 привлеченных к уголовной ответственности иностранцев 39 человек были гражданами Ирана, 11 - Грузии, 18 - России, 3 - Казахстана, 2 - Турции, 1 - Пакистана, 1 - Украины.
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