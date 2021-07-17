В Гёйгёле перевернулся автомобиль внутренних войск МВД

Сегодня в Гёйгёльском районе перевернулся автомобиль "Урал" внутренних войск МВД.

Как сообщил Day.Az пресс-секретарь МВД Эхсан Захидов, ДТП произошло днем ​​в селе Ашыглы.

По его словам, причиной аварии стала потеря управления водителем: "В результате аварии пострадали 15 военнослужащих. Двенадцать из них получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь. Остальные трое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. К счастью, в результате ДТП никто не погиб".

Э.Захидов отметил, что расследование продолжается.