https://news.day.az/society/1362694.html В Азербайджане изменена дата выбора учителя в рамках приема детей в I класс русского сектора
В Азербайджане изменена дата выбора учителя в рамках приема детей в I класс русского сектора
В Азербайджане изменена дата, с которой можно будет выбрать учителя в рамках приема детей в I классы русского сектора.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Министерством образования Азербайджана.
Таким образом, поскольку соответствующим решением Кабинета министров 19 июля объявлено нерабочим днем, выбор учителей в рамках приема детей в I классы русского сектора будет проводиться с 26 июля.
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