В Азербайджане изменена дата выбора учителя в рамках приема детей в I класс русского сектора

В Азербайджане изменена дата, с которой можно будет выбрать учителя в рамках приема детей в I классы русского сектора.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Министерством образования Азербайджана.

Таким образом, поскольку соответствующим решением Кабинета министров 19 июля объявлено нерабочим днем, выбор учителей в рамках приема детей в I классы русского сектора будет проводиться с 26 июля.