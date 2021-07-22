https://news.day.az/society/1363676.html В Ходжалы два человека подорвались на мине
В Ходжалы два человека подорвались на мине
Вечером 21 июля в Ходжалинском районе Азербайджана два человека подорвались на мине, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Ходжалинскую районную прокуратуру.
В прокуратуру поступила информация о подрыве на противопехотной мине двух человек на освобожденной территории Ходжалинского района.
Было установлено, что на мине подорвались Таир Махмудов и Ясин Мехралыев - сотрудники компании, ведущей строительные работы на территории района. Они получили ранения различной степени тяжести.
Ходжалинская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.
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