https://news.day.az/society/1364260.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 45 734 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 720, вторую дозу получили 32 014 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 4 461 701, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 616 230, вторую дозу получил 1 845 471 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре