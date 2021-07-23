Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 45 734 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 720, вторую дозу получили 32 014 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 461 701, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 616 230, вторую дозу получил 1 845 471 человек.