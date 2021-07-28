https://news.day.az/society/1365531.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане было вакцинировано от коронавируса (COVID-19) 81690 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 44622, вторую дозу получил 37068 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 4714039, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2731114, вторую дозу получили 1982925 человек.
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