Высота волн в Каспийском море достигла 6 метров

Как сообщалось ранее, на территории Азербайджана изменились погодные условия, местами прогремели грозы, прошли интенсивные дожди, температура воздуха по сравнению с прошлыми днями снизилась на 8-10 градусов.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер усиливался в Дашкесане, Нефтчале до 25 м/с, Нафталане, Алтыагадже, Агстафе - 20 м/с, Джейранчеле - 19 м/с, Сальяне, Хачмазе, Шамахы, Гобустане, Нахчыване - 18 м/с, Шабране, Ширване - 17 м/с, на Абшеронском полуострове: Маштаге - 35 м/с, Сумгайыте - 31 м/с, на острове Гум - 30 м/с, на Нефтяных Камнях -28 м/с, на острове Чилов, Пираллахи - 25 м/с, в Бина - 24 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигала 6 метров.