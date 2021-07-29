В Зардабе жениха и невесту не впустили на свадьбу

- у них не было ковид-паспортов - ФОТО

На свадебной церемонии, состоявшейся в Зардабском районе, произошел интересный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при проверке "COVID" паспортов гостей свадьбы, организованного в доме торжеств в селе Горугбагы, выяснилось, что жених Самедов Исаг Джабир оглу и невеста Гурбанова Сабина Эльван гызы не вакцинированы.

Молодой паре были разъяснены правила пандемии и даны рекомендации по вакцинации. Жених и невеста добровольно приняли предложение и, отправившись в медпункт села, сделали прививку. Затем они вернулись в дом торжеств и присоединились к свадебной церемонии.