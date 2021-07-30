Есть ли азербайджанцы среди погибших и пострадавших в результате пожаров в Турции?

"Среди погибших и пострадавших в лесных пожарах в Турции нет азербайджанцев".

Об этом местному бюро АПА сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле, передает Day.Az.

Было отмечено, что Генеральное консульство поддерживает связь с соответствующими государственными структурами в туристических регионах Турции, и в консульство не поступало никакой информации о гражданах Азербайджана, пострадавших от пожара.

Пожар, начавшийся в турецком городе Анталья и его окрестностях, принял масштабы и перекинулся на другие города. В результате лесных пожаров погибли четыре человека, много животных, десятки домов, объектов общественного питания пришли в негодность.