В Загатале оштрафованы арендаторы ресторанов

Сотрудники Загатальского РОП выявили нарушения требований карантина на свадьбах, которые были организованы в двух ресторанах на территории района.

Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, в расположенном на территории города ресторане Planet и находящемся в селе Мухах предприятии общественного питания Ruslan были организованы массовые мероприятия без регистрации на портале icaze.e-gov.az.

В связи с выявленными нарушениями в отношении арендаторов указанных выше объектов Этибара Сулейманова (Ruslan) и Гахрамана Кяляшова (Planet) составлены протоколы, они были оштрафованы.