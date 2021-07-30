https://news.day.az/society/1366079.html В Загатале оштрафованы арендаторы ресторанов
В Загатале оштрафованы арендаторы ресторанов
Сотрудники Загатальского РОП выявили нарушения требований карантина на свадьбах, которые были организованы в двух ресторанах на территории района.
Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Согласно информации, в расположенном на территории города ресторане Planet и находящемся в селе Мухах предприятии общественного питания Ruslan были организованы массовые мероприятия без регистрации на портале icaze.e-gov.az.
В связи с выявленными нарушениями в отношении арендаторов указанных выше объектов Этибара Сулейманова (Ruslan) и Гахрамана Кяляшова (Planet) составлены протоколы, они были оштрафованы.
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