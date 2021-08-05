В Агсу произошел пожар в горной местности со сложным рельефом

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гегели Агсуинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с этим к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и личный состав Войск гражданской обороны.

В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, горят сухая трава и кустарники на площади около 15 га.

Будет предоставлена дополнительная информация.