Состоится международная научно-практическая конференция на тему развития Агдама

16-17 сентября состоится международная научно-практическая конференция на тему "Построение новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие пройдет при участии Спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе, Министерства экономики Азербайджана, Фонда возрождения Карабаха и Института экономики НАНА.

Пленарное заседание конференции состоится в Агдаме, остальные встречи пройдут в режиме онлайн.

В течение двух дней конференции планируются обсуждения на следующие темы:

- Построение новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты и ожидания;

- Потенциал природных ресурсов и "зеленой" энергии в Агдаме и во всем Карабахе;

- Баланс между традиционными и нетрадиционными секторами экономики в Карабахе;

- Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и в целом в Карабах.

Будет опубликован сборник статей и тезисов конференции. Информация для публикации принимается в электронном виде на азербайджанском, турецком, русском, английском языках.

Главное условие - статьи и тезисы должны быть составлены в соответствии со следующими требованиями:

- текст должен быть отправлен в формате Microsoft Word (A4) с использованием шрифта Times New Roman (размер шрифта - 12; межстрочный интервал - 1,15; поля: левое поле - 3 см, правое - 1 см, верхнее и нижнее - 2 см);



- объем статьи должен составлять 15-20 тысяч знаков, объем тезиса 2-2,5 тысячи знаков;

- название статьи должно быть написано заглавными буквами, жирным шрифтом 12 размера;

Необходимо указать полное имя, фамилию и отчество автора (или авторов) шрифтом 12 размера, ученую степень автора (или авторов), название учреждения, в котором автор работает или учится (для докторантов и диссертантов), а также адрес электронной почты и контактный телефон.

С новой строки должна быть предоставлена аннотация статьи, объемом не более 1 тысячи знаков, 11 шрифтом. Список использованной литературы должен быть написан в алфавитном порядке, также 11 шрифтом.

Тексты статей должны содержать следующие разделы:

- Постановка проблемы (Введение);

- Анализ и оценка;

- Результаты и предложения.

Статьи и тезисы принимаются до 10 сентября на электронный адрес agdam@pa.gov.az.

Тексты, полученные позже указанного срока и не соответствующие научным направлениям конференции, приняты не будут.

Контактное лицо - Фидан Ахундова, сотрудник Спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе. Номер для связи: (+994 12) 599-99-97.