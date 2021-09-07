В Баку произошел пожар

Сегодня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в цехе на территории Бинагадинского района Баку недалеко от Бинагадинского шоссе.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, к тушению пожара незамедлительно были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает Day.Az.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел на складе цеха по производству подвесных потолков и кровли.

Несмотря на сложность пожара, наличие на территории объекта в больших объемах легко вспламеняющихся материалов (краски, древесина и др.) и ветреную погоду, благодаря профессионализму пожарных удалось предотвратить распространение пожара на соседние склады и обеспечить его тушение в кратчайшие сроки.

Большая часть объекта, в том числе прилегающие склады, были защищены от огня.