Образовательный студенческий кредитный фонд отдан в подчинение Минобразования Азербайджана

Расширен список ведомств и организаций, подчиненных Министерству образования Азербайджана, но не входящих в его структуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Образовательный студенческий кредитный фонд внесен в раздел организаций, подчиненных Министерству образования.