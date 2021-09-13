https://news.day.az/society/1379548.html Образовательный студенческий кредитный фонд отдан в подчинение Минобразования Азербайджана
Образовательный студенческий кредитный фонд отдан в подчинение Минобразования Азербайджана
Расширен список ведомств и организаций, подчиненных Министерству образования Азербайджана, но не входящих в его структуру.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, Образовательный студенческий кредитный фонд внесен в раздел организаций, подчиненных Министерству образования.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре