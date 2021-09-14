https://news.day.az/society/1379720.html В Гедабеке выпал град
В Гедабеке выпал град
Обнародована фактическая погода, наблюдаемая на территории страны.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, по данным на 11:00 14 сентября на территории Азербайджана наблюдалась относительно стабильная погода, в основном без осадков.
Но в Шамкире, Дашкесане, Гедабеке, Загатале, Гяндже, Шеки была гроза, прошли кратковременные дожди, в Шамкире выпало 2 мм осадков.
13 сентября примерно в 22:30 в горных территориях Гедабекского района выпал мелкий град диаметром 6-8 мм.
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