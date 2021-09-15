В Азербайджане арестован чемпион мира

Арестован чемпион мира и Европы Хайям Сафиханов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Х.Сафиханов арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Его задержали сотрудники Сабунчинского районного управления полиции. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты героин, метафитамин и трамадол.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Х.Сафиханова избрана мера пресечения в виде ареста.

Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев подтвердил АПА данную информацию.

Отметим, Х.Сафиханов был чемпионом мира и Европы по универсальному бою и по другим видам спорта.