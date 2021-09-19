Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 51 300 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 474, вторую дозу получили 37 826 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 976 549, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 619 432, вторую дозу получили 3 357 117 человек.