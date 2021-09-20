В Баку на этих улицах и проспектах крупные пробки

На настоящее время на ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются транспортные заторы, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Автомобильная пробка, в частности, наблюдается на участке от ул. А.Мустафаева, дорожной развязки "20 Января" в направлении просп. З. Буньядова, и от просп. З. Буньядова, ул. А. Саламзаде на дорогах в обоих направлениях внутри и снаружи тоннеля.

Также образовался затор на трассе Баку-Сумгайыт, Тбилисском проспекте и на участке от ул. У. Гаджибейли, моста Джаваншира и ул. К. Рагимова в направлении ул. Гасана Алиева.