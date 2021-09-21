В Баку туннель соединит две станции метро

Туннель, который соединит станцию "8 Ноября" "фиолетовой" линии Бакинского метрополитена со станцией с условным названием В-04, уже построен.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инженер строительного департамента ЗАО "Бакинский метрополитен" Ягуб Мусаев.

По его словам, при строительстве станции применяется метод "стена в грунте". Он заключается в том, что стены выкопанного котлована бетонируются по мере его углубления.

"В настоящее время строительство новой станции ведется в три смены на участке со сложными геологическими условиями. Здесь мы можем столкнуться с трудностями", - сказал Мусаев.

Отметим, что в Баку началось строительство новой станции "фиолетовой" линии метро с условным названием B-04. Она будет расположена на улице Джалила Мамедгулузаде, на территории Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.