Управление образования о посменной форме обучения в школах

"В школах с высокой плотностью руководители образовательных учреждений независимы в вопросах обеспечения сменности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева. Она отметила, что для решения проблемы директоры могут организовать учебный процесс в посменной форме:

"Если есть действительно серьезная плотность, можно также проводить обучение по субботам, чтобы преодолеть высокую плотность. Правда, с субботой могут возникнуть определенные проблемы, но руководители учреждений могут провести опрос и на основе этого построить свою работу".