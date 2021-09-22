https://news.day.az/society/1382582.html Некоторым учителям не обязательно иметь ковид-паспорт - решение Кабмина
Некоторым учителям не обязательно иметь ковид-паспорт - решение Кабмина
Не менее 80 процентов работников образовательных учреждений должны иметь паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат об иммунитете против COVID-19).
Как передает Day.Az, это нашло отражение в постановлении, подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым.
Согласно постановлению, это требование не будет распространяться на учебные заведения с числом обучающихся менее 200 человек.
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