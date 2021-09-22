Некоторым учителям не обязательно иметь ковид-паспорт

Не менее 80 процентов работников образовательных учреждений должны иметь паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат об иммунитете против COVID-19).

Как передает Day.Az, это нашло отражение в постановлении, подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым.

Согласно постановлению, это требование не будет распространяться на учебные заведения с числом обучающихся менее 200 человек.