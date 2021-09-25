https://news.day.az/society/1384015.html В Азербайджане выявлено еще 1099 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1099 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1099 случаев заражения коронавирусом, 2404 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
18 человек скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 479 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 449 047 человек вылечились, 6 433 - скончались, число активных больных составляет 24 334.
За прошедшие сутки в стране проведены 12 274 теста на COVID-19, а за весь период пандемии - 4 814 503.
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