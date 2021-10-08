В Шекинском районе перевернулся грузовик.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в ночь с 7 на 8 октября на 6-м километре дороги Шеки-Гах на территории Шекинского района.

Грузовик марки "Shacman" (99 BL 468), управляемый жителем города Баку Алимом Бабаш оглу Халафовым (1990 г.р.), потеряв управление, съехал на обочину дороги и перевернулся. Получивший в результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести А.Халафов был госпитализирован в Шекинскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.