https://news.day.az/society/1390654.html Служба ASAN оказывает услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди
Служба ASAN оказывает услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди
Центры Службы ASAN оказывают услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
В сообщении отмечается, что указанные категории граждан могут вне очереди воспользоваться услугами, связанными с оформлением документов (включая выдачу свидетельства о праве на наследство).
До сегодняшнего дня в госагентство поступило 3 956 обращений граждан данной категории.
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