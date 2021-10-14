https://news.day.az/society/1391856.html Погибший военнослужащий будет похоронен завтра в Геранбойском районе
Погибший военнослужащий будет похоронен завтра в Геранбойском районе
Военнослужащий азербайджанской армии, погибший в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными отрядами, родом из села Борсунлу Геранбойского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, похороны шехида - Афгана Бахрам оглу Гамзаева 2002 года рождения ожидаются завтра.
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