Погибший военнослужащий будет похоронен завтра в Геранбойском районе

Военнослужащий азербайджанской армии, погибший в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными отрядами, родом из села Борсунлу Геранбойского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, похороны шехида - Афгана Бахрам оглу Гамзаева 2002 года рождения ожидаются завтра.