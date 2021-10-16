Пожар в Наримановском районе Баку потушен - ФОТО
Пожар, вспыхнувший утром 16 октября на торговых объектах у станции метро "Нариман Нариманов" в Баку, потушен.
Об этом сказала в субботу Day.Az глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
Она сообщила, что к тушению пожара на улице Тебриз в Наримановском районе столицы были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
По словам Мехтиевой, на территории площадью 300 квадратных метров сгорели одноэтажные торговые объекты.
"Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками МЧС, пожар был локализован и потушен в 10:24. Находящиеся рядом с местом пожара другие объекты и жилые дома были защищены от огня", - сказала Мехтиева.
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