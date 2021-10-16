Сгоревшие дотла объекты в Баку

Как ранее сообщалось, сегодня в Баку на улице Тебриз в Наримановском районе около метростанции "Н.Нариманов" загорелись торговые объекты. К тушению пожара были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

На территории площадью 300 квадратных метров сгорели одноэтажные торговые объекты. Благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками МЧС, пожар был локализован и потушен в 10:24. Находящиеся рядом с местом пожара другие объекты и жилые дома были защищены от огня.

Day.Az со ссылкой на Publika.az представляет вниманию фотографии с места пожара: